La Casa di Comunità di Saronno lancia la ‘Settimana della prevenzione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dal 25 al 30 settembre, in programma screening e aperture ambulatoriali straordinarie Al via dal 25 al 30 settembre la, un’iniziativa organizzata dalladidiche, a quasi un anno dalla sua inaugurazione, rii servizi già attivati per la popolazione e si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla promozionesalute. Molte le iniziative pensate per le diverse fascepopolazione (piccoli, adolescenti, donne, anziani fragili e caregiver) rese possibili grazie al lavoro sinergico dei professionistididi Via Fiume e dagli stakeholder presenti sul territorio. Seminari, attività informative ed ...