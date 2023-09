La caccia alle balene grigie cominciò nell'Età della pietra Tiscali Notizie

Caccia alle risorse per la manovra: in arrivo la tassa sulle multinazionali TGLA7

La caccia alle balene grigie risale alla cultura Vlaardingen dei Paesi Bassi nella tarda Età della Pietra, fra i 3.500 e i 2. (ANSA) ...La caccia non è uccisione indiscriminata di animali: è semmai un prelievo consapevole regolato dalla scienza, una tradizione che comporta vera passione per natura e ambiente. Questo emerge dai raccont ...Roma – “Con l’inizio dell’anno scolastico, stanno aumentando i casi di crimini informatici. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni di campagne di phishing on line”, L’allarme parte da Udicon- (Unione p ...