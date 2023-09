La Bce boccia la tassa sugli extraprofitti «Crea un quadro fiscale incerto»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) «L’imposta straordinaria può rendere più costoso per le banche attrarre nuovo capitale azionario», in quanto gli investitori «potrebbero avere meno interesse a investire» in banche italiane «che hanno prospettive più incerte». A scriverlo è la Bce nel parere legale sulla. Inoltre, «la sua natura retroattiva può alimentare la percezione di une dar luogo a un ampio contenzioso,ndo problemi di incertezza giuridica», spiega la Banca centrale europea. Il parere legale offre unimpietoso sul provvedimento del governo Meloni. Per valutare se laextra profitti delle banche «pone dei rischi per la stabilità finanziaria, e in particolare se ha il ...

Dopo aver analizzato la proposta italiana, arriva il parere della Bce che boccia la tassa sugli extraprofitti e mette in fila tutti i limiti della misura prospettata dal governo Meloni. In una lettera al ministro Giorgetti si mette in luce il rischio per le riserve di liquidità delle banche. 'Manca analisi approfondita su conseguenze ...

"L'imposta straordinaria può rendere più costoso per le banche attrarre nuovo capitale azionario e finanziamento all'ingrosso, in quanto gli investitori nazionali ed esteri potrebbero avere meno interesse a investire in banche italiane che hanno prospettive più incerte." Dai problemi giuridici agli impatti sulla fiducia degli investitori, la relazione firmata da Christine Lagarde boccia il decreto del governo. Poi il monito: "Non va usata per risanare il bilancio"