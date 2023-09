La Bartoccini Fortinfissi Perugia tiene testa a Roma ma va ko

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le capitoline si prendono tutti i quattro set della seconda amichevole, ma non tutto è da buttare per le Black Angels Larientra dall’amichevolena con altre preziose indicazioni in vista della partenza del campionato di Serie A2. Infatti, nel pomeriggio di martedì 12 settembre, le ragazze di coach Giovi hanno affrontato la formazione delVolley nel palazzetto di Grottaferrata (RM). Le due squadre hanno deciso di disputare due set al 25 e altri due al 15, finiti tutti ad appannaggio delle capitoline che quest’anno affronteranno il campionato di massima serie dopo la promozione dello scorso anno. Le Black Angels hanno comunque tenuto semprealle giallorosse che, tra le loro fila, ricordiamo, oltre ad un’ossatura che è rimasta quella della ...

Nel nuovo roster delle Black Angels spazio anche ad una perugina, per la precisione di San Martino in Campo. E' Alessia Lillacci, che lo scorso anno giocava in B1 a Trevi e ora invece è il secondo lib ...La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha svolto il suo primo allenamento congiunto davanti al proprio pubblico al PalaDionigi di Montecchio. Due set vinti a testa, sprazzi di gioco divertenti e co ...La Bartoccini Fortinfissi Perugia ha vinto il primo test di serie A2 femminile contro la Consolini San Giovanni in Marignano. Traballi e Bartolini hanno guidato le padrone di casa al 3-0, nonostante l ...