La barca si rovescia | neonato di 5 mesi morto annegato

Ieri battuto ogni record, 110 arrivi con oltre cinquemila persone. Soccorritori e forze dell'ordine sono allo stremo. Segnalati altri barchini in viaggio. Unasi è rovesciata poco prima dell'arrivo dei soccorsi fuori dal portoLacon i migranti - è stato poi ricostruito dagli investigatori - si è rovesciata durante la navigazione, poco prima dell'arrivo dei militari della Capitaneria che hanno salvato tutte le ...Iniziato il conto allaper l'iscrizione alla diciottesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato ... Ecco il link per iscrivere la propria: https://velestoricheviareggio.Alessandro Cecchi Paone e Simone Il divulgatore scientifico, 61 anni, nella sua casa a Positano, accanto al compagno, 24 anni (che fu travolto di insulti sui social dopo la foto di un bacio in...

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, si rovescia una barca morto ... Agenzia ANSA

Tragico incidente a Lampedusa: Neonato annegato dopo il ... Avvisatore.It

Un bambino di cinque mesi è morto annegato davanti al porto di Lampedusa. Viaggiava, insieme alla madre minorenne, su una barca di migranti.Il piccolo, di soli 5 mesi, sarebbe finito in mare, perdendo la vita, poco prima dello sbarco a causa del ribaltamento della carretta ...A Lampedusa proseguono senza sosta gli sbarchi, giorno e notte, in ogni punto dell’isola. A partire dalla mezzanotte di mercoledì si contano già circa 1.000 migranti arrivati in 23 approdi che vanno ...