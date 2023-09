Kronos Research partecipa a Token 2049 per rafforzare la sua posizione nel market-making in Asia

Kronos Research partecipa a Token 2049 per rafforzare la sua ... Radio Roma Capitale

Al Lupo340 di Cervia il quartetto Ligeti - Ingelfritz - Porter - Bittolo ... Gagarin Magazine

SINGAPORE, 13 settembre 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - Kronos Research è ottimista sulla crescita dei progetti riguardanti gli asset virtuali in Asia mentre la sua nuova dirigenza incontra i partne ...Kronos Research is bullish on the growth of virtual assets-related projects in Asia as its new leadership meets with partners at Token 2049, Asia's largest Web3 gathering for decision-makers across ...As a result of the transaction, Samford Amy A. now holds 2,000 shares, worth roughly $16960.0. Goldman initiated its Kronos Worldwide Inc. [KRO] rating to a Sell in a research note published on Friday ...