«Klopp ha un lungo contratto col Liverpool | non può allenare la Germania»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Jurgenera tra i possibili nomi per sostituire Flick sulla panchina della. Come riportato da Sportschau: “L’agente di JurgenMarc Kosicke ha confermato il rifiuto dell’offerta.aveva già espresso più volte l’interesse di diventare allenatore della Nazionale tedesca. Al momento, però, vuole ancora rimanere al. «Ha untermine con ile non è disponibile per la» ha dichiarato Kosicke. Il Presidente della Federcalcio tedesca Neuendorf ha detto poco prima del calcio d’inizio della partita contro la Francia che c’erano contatti continui con il tecnico già da diversi anni. Nagelsmann ora è probabilmente il nome più papabile, anche se ha un...

Contro la Francia, in amichevole, sarà Rudi Völler a sedere in panchina ma non dovrebbe essere una soluzione a lungo termine. Con Jürgen Klopp che ha un contratto lungo con il Liverpool, il favorito è ...