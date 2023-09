Kindertransport | il programma che ha salvato migliaia di bambini

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ci sono momenti capaci di cambiare per sempre la vita delle persone. Ogni esistenza, se ci pensiamo bene, è costellata da alcuni di quegli attimi. E poi ci sono i fatti storici, eventi che fanno da spartiacque tra un prima e un dopo, momenti che la vita l’hanno cambiata a moltissime persone contemporaneamente. Proprio come ha fatto un’intuizione, che si è trasformata in un progetto in grado di salvare tantissime vite, durante uno dei periodi più bui della storia dell’umanità. Per parlare del prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, bisogna fare un deciso passo indietro nel tempo e, più precisamente, a quella che viene ricordata sui libri di storia come la “notte dei cristalli”. Collocata a cavallo tra il 9 e il 10 novembre del 1938, è nota perché è stata la prima sommossa (pogrom) contro gli ebrei da parte del Terzo Reich. Quel momento, di grande dolore e violenza, ha dato ...