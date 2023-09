Kim-Putin | gli amici ‘ritrovati’

(Di mercoledì 13 settembre 2023) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Storico incontro tra Kim Jong-Un e Vladimirin Russia. Tanti gli interrogativi e tante le ipotesi. Secondo un copione ben definito il leader Nordcoreano, Kim Jong Un ha incontrato oggi il presidente #in un cosmodromo nell’Estremo Oriente russo per colloqui rigorosamente top secret. L’arrivo Il nostro Kim, ormai caro alle cronache per i L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

Si sono conclusi, dopo due ore, i colloqui tra il presidente russo Vladimire il leader nordcoreanoJong - un, prima in presenza delle delegazioni e poi faccia a faccia. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Ora è in programma una cena ufficiale. . 13 ...ha dato il benvenuto a, dicendo: "Noi, ovviamente, dobbiamo parlare di questioni di cooperazione economica e di questioni di natura umanitaria. Abbiamo molte domande". Gli Stati Uniti hanno ..."Armi laser e a ultrasuoni", l'ultima minaccia di. Earriva in Russia Quella della Russia è 'una guerra santa contro l'Occidente per la sua sovranità e la sua sicurezza'. Mosca e Pyongyang ...''Apprezzo l'invito'' ricevuto da, ha aggiunto, affermando che la sua visita avviene ''in un periodo molto importante''. ''Ho fiducia nel fatto che l'incontro porterà i nostri rapporti a un ...

Il treno blindato di Kim in Russia, "prioritari i legami con Mosca" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Kim è in Russia. E Putin "abbraccia" Trump Avvenire

PECHINO - La nuova storia d’amore tra Kim Jong-un e Vladimir Putin non preoccupa solamente le cancellerie occidentali. Ma mette in allarme anche la Cina, l’altro attore di questo triangolo ...Kim Jong-un si è impegnato a sostenere tutte le decisioni della Russia quando ha incontrato Vladimir Putin durante un raro viaggio fuori dalla Corea del Nord. L'incontro al al cosmodromo russo di Vost ...Roma, 13 set. (askanews) - Dopo il lungo viaggio su un treno blindato, il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia ed è stato accolto ...