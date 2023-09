(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo ilOrio Giorgio Stirpe, le forniture militari della Corea del Nord alla Russia per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina non saranno decisive. E sui proiettili all'uranio impoverito consegnati all'Ucraina è in atto una campagna mediatica per influenzare l'opinione pubblica italiana

Il presidente nordcoreano raggiunge la Russia in treno per un vertice in un luogo segreto. Il Regno Unito ha esortato la Corea del Nord a porre fine ai colloqui sulla vendita di armi alla Russia, dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati in Russia. All'incontro con il capo della Corea del Nord Kim Jong-un, durante il Forum economico orientale (Eef) di Vladivostok, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che industria e difesa Russe stanno progettando armi che sfruttano nuovi principi. Il vertice tra il presidente russo e il dittatore nordcoreano segnala la volontà di Mosca di piegarsi a uno stato canaglia.

Secondo il colonnello Orio Giorgio Stirpe, le forniture militari della Corea del Nord alla Russia per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina non saranno decisive. E sui proiettili all'uranio impoverito consegnati all'Ucraina è in atto una campagna mediatica per influenzare l'opinione pubblica italiana. Si è concluso il faccia a faccia tra Vladimir Putin e Kim Jong-un. Lo ha dichiarato il servizio stampa del Cremlino.