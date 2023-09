Kim Kardashian in bikini sulla spiaggia risponde alle provocazioni dell’ex Kanye West

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 settembre 2023)in Italia ha dato scandalo insieme alla (presunta) moglie Bianca Censori. Come l’ha presa Kim, ex moglie storica? Il suopotrebbe essere un modo perre. Perché – diciamocelo – nessuno può mettere Kim in un angolo, soprattutto quando si parla di scandali. Su Instagram, ha condiviso degli scatti davvero ad alta seduzione, dopo aver trascorso una vacanza di lusso nelle isole Turks e Caicos. Kimin: cosìdie Bianca Censori Kimnon vuole in alcun modo passare in secondo ...