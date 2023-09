Kim Jong - un | ' La Russia vincerà nella guerra sacra'

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il leader nordcoreano Kim- un, nel brindisi durante la cena ufficiale con Vladimir Putin, si è detto sicuro che lariporterà "una grande vittoria" in Ucraina in quella che ha definito "...

Il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel brindisi alla cena ufficiale con Vladimir Putin, ha reso omaggio a quello che ha definito "l'eroico esercito russo", dicendosi convinto che vincerà nella cosiddetta "operazione ...Seoul (AsiaNews/Agenzie). Nella base spaziale di Vostochny, in Russia, si è svolto questa mattina l'atteso incontro tra Vladimir Putin e il leader nord-coreano Kim Jong-un. Kim Jong-un, che non è solito recarsi all'estero, aveva raggiunto ieri la Russia a bordo di un treno blindato. Secondo gli osservatori questa visita, oltre a riconfermare l'amicizia tra i due ...Vladimir Putin ha bisogno di munizioni per continuare a mettere pressione sull'esercito ucraino, Kim Jong-un aspira a potenziare e migliorare la propria batteria di missili capaci di trasportare anche testate nucleari.

Da un lato il disperato bisogno di armi, dall'altro il disperato bisogno di cibo e denaro, in mezzo il baratto tra tecnologia russa e munizioni nordcoreane. E' durato circa due ore l'atteso faccia a faccia tra Vladimir Putin e Kim Jong-un nel cosmodromo russo di Vostochny, in Siberia.