Kim Jong-un in Russia | “Siamo con Putin contro imperialismo” VIDEO

Così- un durante l'incontro con il presidente russo Putin, in corso presso il centro spaziale di Vostochny, nella regione dell'Amur. Durante la giornata si terranno colloqui di alto livello ...Una vigorosa stretta di mano tra il presidente russo Putin e il leader nord - coreano- un Putin al cosmodromo di Vostochny, nella regione dell'Amur, in Siberia. È lì che questa mattina sono iniziati i loro colloqui alla presenza delle rispettive delegazioni. Tra i temi, un ...La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio mentreUn è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l'esercito della Corea del Seul, spiegando che i missili sono stati lanciati dall'area di Sunan a ...Incontro tra Vladimir Putin eUn a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo. ''Sono felice di vederti'', ha detto il presidente russo accogliendo il leader nordcoreano al Cosmodromo con una stretta di mano di 40 secondi. "...

Incontro di oltre un'ora tra Vladimir Putin e Kim Jong Un a Vladivostok, nell'Estremo Oriente della Russia oggi 13 settembre 2023. Il summit tra il presidente russo e il leader della Corea del Nord è ...Sono iniziati al cosmodromo di Vostochny i colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-Un. Secondo quanto ...