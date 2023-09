Kim Jong - un brinda a ' nuove vittorie per la Russia'

Vladimir Putin ha bisogno di munizioni per continuare a mettere pressione sull'esercito ucraino,- un aspira a potenziare e migliorare la propria batteria di missili capaci di trasportare anche testate nucleari . È per questo che il luogo scelto per lo storico incontro tra il presidente ...PECHINO - La nuova storia d'amore tra- un e Vladimir Putin non preoccupa solamente le cancellerie occidentali. Ma mette in allarme anche la Cina , l'altro attore di questo triangolo nord - asiatico chevuole resuscitare, ...Anatra, granchio e manzo marmorizzato. Questi i piatti forti del menù della sontuosa cena di Stato che questa sera il presidente russo Vladimir Putin offrirà al leader nordcoreano- un . Lo rivela l'agenzia di stampa Tass.Il leader nordcoreano- un, nel brindisi durante la cena ufficiale con Vladimir Putin, si è detto sicuro che la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina in quella che ha definito "una lotta sacra per ...

A Vostochny l'atteso vertice, accompagnato da un nuovo test missilistico di Pyongyang. Mosca ha bisogno delle forniture di munizioni per la guerra in Ucraina, mentre l'esercito nord-coreano mi ...Si terrà stasera la cena tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il menù Anatra, granchio e manzo marmorizzato. L'arrivo di Kim ...Da un lato il disperato bisogno di armi, dall'altro il disperato bisogno di cibo e denaro, in mezzo il baratto tra tecnologia russa e munizioni nordcoreane. È ...