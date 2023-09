Il leader nordcoreano- un, nel brindisi alla cena ufficiale con Vladimir Putin, ha reso omaggio a quello che ha definito "l'eroico esercito russo", dicendosi convinto che vincerà nella cosiddetta "operazione ...Vladimir Putin ha bisogno di munizioni per continuare a mettere pressione sull'esercito ucraino,- un aspira a potenziare e migliorare la propria batteria di missili capaci di trasportare anche testate nucleari . È per questo che il luogo scelto per lo storico incontro tra il presidente ...13 set 11:57- un: "La Russia vincerà la guerra sacra in Ucraina" Il leader nordcoreano- un, nel brindisi durante la cena ufficiale con Vladimir Putin, si è detto sicuro che la Russia riporterà '...Il leader nordcoreano- un ha fatto un brindisi a "nuove vittorie per la Russia" e all'amicizia tra Mosca e Pyongyang durante una cena ufficiale che ha fatto seguito ai suoi colloqui con il presidente russo ...

Kim Jong-un a Putin: "La Russia vincerà la guerra sacra" | "Cooperazione rafforzata per nuova stabilità globale" TGCOM

Kim Jong-un vede Putin: "Al fianco della Russia nella lotta contro l'imperialismo" RaiNews

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha mostrato la sua limousine al leader nordcoreano Kim Jong Un durante la sua visita ...Si terrà stasera la cena tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il menù Anatra, granchio e manzo marmorizzato. L'arrivo di Kim ...Da un lato il disperato bisogno di armi, dall'altro il disperato bisogno di cibo e denaro, in mezzo il baratto tra tecnologia russa e munizioni nordcoreane. È ...