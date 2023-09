Kim a Putin | Corea del Nord con la Russia nella lotta all' imperialismo

Si sono conclusi, dopo due ore, i colloqui tra il presidente russo Vladimire il leader nordcoreanoJong - un, prima in presenza delle delegazioni e poi faccia a faccia. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino. Ora è in programma una cena ufficiale. . 13 ...ha dato il benvenuto a, dicendo: "Noi, ovviamente, dobbiamo parlare di questioni di cooperazione economica e di questioni di natura umanitaria. Abbiamo molte domande". Gli Stati Uniti hanno ..."Armi laser e a ultrasuoni", l'ultima minaccia di. Earriva in Russia Quella della Russia è 'una guerra santa contro l'Occidente per la sua sovranità e la sua sicurezza'. Mosca e Pyongyang ...''Apprezzo l'invito'' ricevuto da, ha aggiunto, affermando che la sua visita avviene ''in un periodo molto importante''. ''Ho fiducia nel fatto che l'incontro porterà i nostri rapporti a un ...

Il treno blindato di Kim in Russia, "prioritari i legami con Mosca" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Kim è in Russia. E Putin "abbraccia" Trump Avvenire

Kim’s slow-moving trains, always painted in a distinctive green hue, offer a luxurious setting for his travels. On Tuesday, a train matching the same description was being used to transport him to ...PECHINO - La nuova storia d’amore tra Kim Jong-un e Vladimir Putin non preoccupa solamente le cancellerie occidentali. Ma mette in allarme anche la Cina, l’altro attore di questo triangolo ...North Korea's leader vowed closer ties with Moscow on Wednesday, saying his isolated country would "always be with Russia" as President Vladimir Putin hosted Kim Jong Un at a Far East spaceport.