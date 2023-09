Kata scomparsa a Firenze | la mamma in lacrime |   Sento che mia figlia è viva | spero si arrivi alla verità

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I genitori dileya all'ex hotel Astor, dove lo scorso 10 giugno èla bambina di 5 anni. Il padre: "Ho fiducia in mio fratello, non so perché miaè stata rapita"

Le dichiarazioni dei genitori didavanti all'ex hotel Astor all'indomani dei cinque indagati per ladella piccolaI genitori di Kataleya all'ex hotel Astor, dove lo scorso 10 giugno èla bambina di 5 anni. Il padre: "Ho fiducia in mio fratello, non so perché mia figlia è stata rapita"Leggi anche Anche due zii tra gli indagati per ladi: 'Usciti dall'hotel con borsone e due trolley' [video] Le indagini sulla bambina peruviana di cui non si hanno più notizie dal 10 ...Cosa ne pensano i cittadini di Potenza La piccolaè stata portata via in un borsone o in un trolley quando è stato sgomberato l'hotel Astor Il mistero della bambinada Firenze. Si ...

"Vogliamo sapere qualcosa, siamo i genitori, in procura non dicono nulla". A parlare è Miguel Angel Romero Chicllo, padre della piccola Kata, la bambina ...I genitrori della bambina peruviana di 5 anni svanita nel nulla il 10 giugno scorso mentre si trovava nell'ex hotel Astor a Firenze hanno dato il via a una raccolta fondi ...I genitori della piccola oggi sono apparsi in conferenza stampa di fronte all’ex hotel Astor, dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la figlia di 5 anni ...