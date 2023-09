Kata | padre bambina scomparsa a Firenze | Da indagini solo guai per la famiglia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo che la procura diha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell'hotel Astor, luogo doveè scomparso lo scorso 10 giugno, nel quale figurerebbero anche due parenti della, i genitori dellahanno parlato alla stampa. "Vogliono mettere neila nostra- ha detto ildi-, non conoscevamo gli altri peruviani e neanche il romeno, non ci hanno mai contattato".

I genitori didifendono gli zii iscritti nel registro degli indagati . "Loro non c'entrano nulla" dicono. "Incolpando la nostra famiglia ci offendono" aggiunge il. Mentre la mamma chiede che si faccia ..." Abbiamo raccontato sempre tutto agli inquirenti e mi offende che incolpino la mia famiglia ". Lo ha detto Miguel Angel Romero Chicclo ,della piccola, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso mentre si trovava nell'ex hotel Astor a Firenze, parlando ai giornalisti. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata ...Infine all'ipotesi di uno scambio di persona, ilha risposto 'Può essere'. 'sono convinta che sia viva . Qui o all'estero non lo so, io mi auguro che da questa indagine tirino fuori la ...... ci sono anche due zii di: quello materno, Abel Alvarez Vasquez , detto Dominique , in questo momento detenuto per il presunto "racket delle camere", e il fratello deldella bambina ...

Kata, il padre della bambina tuona: “Vogliono mettere nei guai la nostra famiglia” LA NAZIONE

Scomparsa di Kata, il padre: "Vogliono mettere nei guai la nostra famiglia" ilGiornale.it

Lo ha detto il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, in un incontro con la stampa organizzato dai suoi legali davanti all’hotel Astor di Firenze. «Ho fiducia in mio fratello e in mio cognato, li ...I genitori della bimba ai giornalisti: "Abbiamo raccontato sempre tutto agli inquirenti e mi offende che incolpino la mia famiglia". Tra i cinque indagati ci sono anche due zii della piccola: "Non c'e ...12.15 Madre Kata: zii indagati non c'entrano "Questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare che non tro- vano niente e vogliono mettere nei guai noi,la mia famiglia".Così il padre ...