Kata | il padre della bambina tuona | Vogliono mettere in mezzo la nostra famiglia

Le dichiarazioni dei genitori didavanti all'ex hotel Astor all'indomani dei cinque indagati per la scomparsa della piccolaI genitori di Kataleya all'ex hotel Astor, dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la bambina di 5 anni. Il: "Ho fiducia in mio fratello, non so perché mia figlia è stata rapita"La mamma diha rivolto un appello anche alla donna rumena 'amministratrice' dell'occupazione: '... 'All'Astor c'è paura, la gente non parla', ha aggiunto il. Miguel Angel Romero Chicllo e ...... tutti ex occupanti abusivi dell'albergo, ci sono anche due zii di: quello materno, Argenis ... e il fratello deldella bambina scomparsa, Marlon Edgar Chicclo Romero , 19 anni. Gli altri ...

"Vogliamo sapere qualcosa, siamo i genitori, in procura non dicono nulla". A parlare è Miguel Angel Romero Chicllo, padre della piccola Kata, la bambina ...I genitrori della bambina peruviana di 5 anni svanita nel nulla il 10 giugno scorso mentre si trovava nell'ex hotel Astor a Firenze hanno dato il via a una raccolta fondi ...«Siamo con l’angoscia, indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare che se non trovano niente vogliono mettere nei guai noi», ha aggiunto il padre dopo la svolta nelle indagini di ieri ...