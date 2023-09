Juventus | perdita di 81 milioni nel primo semestre del 2023

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Secondo i dati diffusi da Exor, la holding della famiglia Agnelli, che è in possesso della maggioranza assoluta della, durante i primi sei mesi delha registrato unadi 81, meno rispetto al 2022, quando nello stesso periodo aveva perso 132. A livello di Net asset Value lasi sarebbe rivalutata, passando da 510alla fine del 2022 ai 553di giugnoe vale 1,4% della holding. SportFace.

...di tempo ad ambientarmi e dicevo al mio allenatore ( Walter Mazzarri ) che mi sembrava una... Ho trascorso quasi cinque anni al Torino e ora sono alla, dopo una delle più grandi ...Secondo quanto riferito dal portale della Gazzetta dello Sport, l aha chiuso il bilancio 2022 - 23 con unadi circa 115 milioni . Il risultato, non ufficiale, si ricava innanzitutto dalla somma algebrica tra la semestrale al 31 dicembre 2022 ( - 29,5 ...Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Lachiude il bilancio con unadi 115 milioni ed è contenta. È quel che si ...... arrivato in pompa magna nel luglio 2022, è stato solo una voce indel bilancio bianconero. Bonucci fa causa alla. L'altro "tradimento", se così può essere chiamato, arriva invece ...

Juve, perdita attorno ai 115 milioni nel 2022-23. Rosso pesante, ma è la metà di un anno fa La Gazzetta dello Sport

Bilancio Juve, perdita intorno ai 115 milioni: la metà rispetto a un anno fa - Sportmediaset Sport Mediaset

Il centrale bianconero ha parlato ai media brasiliani. Tra i temi trattati, l'esordio in Champions con il Psg e l'adattamento alla Serie A ...Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, la Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2022/2023 con un rosso di bilancio di circa 115. Il risultato, non ...Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport nella sua educazione online, la Juventus dovrebbe chiudere il bilancio 2022/2023 con un rosso di bilancio di circa 115. Il risultato, non ...