Juventus in vendita? Ecco la risposta di Exor

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un fulmine a ciel sereno: laè in. Così titolava un quotidiano nazionale l’11 settembre poco dopo mezzanotte. Ladel club bianconero, per la precisione della holding della famiglia Agnelli, non si è fatta attendere. Ma dietro a quest’incredibile indiscrezione già smentita si potrebbe celare qualche verità? Lanon è in: cosa filtra oltre alle parole diUn portavoce diha immediatamente smentito: “Le ipotesi ventilate oggi da un quotidiano relativo alla cessione dellaFc sono destituite di fondamento”. Con poche parole sono state smentite tutte le voci ma non sono bastate, perché tra i tifosi bianconeri rimane la paura. Un periodo difficile. Estremamente difficile. I bilanci in rosso, della ...

Tre miliardi di euro per ladella, spunta anche il compratore: l'annuncio in diretta che riscrive la storia bianconeraLa settimana della. Dalla notizia (smentita da Exor) della messa indel club ...... ma senza rendersi conto che quel prodotto è considerato dopante benché sia in liberain ...fino a domani per chiedere le controanalisi sul secondo campione raccolto dopo Udinese -, ...Laè pronta a riprendere la sua marcia in questo campionato di serie A che finora la vede imbattuta dopo tre giornate. I bianconeri di Massimiliano Allegri puntano a riprendere la marcia ...in, il bilancio è devastato". La bomba su Elkann, la nota degli Agnelli

Exor nega, 'la Juve in vendita Non si tocca' Agenzia ANSA

Juventus in vendita, Exor smentisce: «Voci senza fondamento» Il Sole 24 ORE

Un'impresa definita 'non facile, ma non più impossibile'. È il piano di John Elkann che per ora sta bonificando il club, poi la fase due NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: (L - R) John Elkann and ...In passato, la famiglia Elkann ha dimostrato disponibilità ad ascoltare offerte significative per consentire l'ingresso nel gruppo di nuovi soci di minoranza. Fra le aziende che potrebbero essere inte ...Lazio-Atletico Madrid, al via la vendita dei biglietti: tutti i dettagli. Il club si attende un’importante risposta da parte del suo pubblico Terminata ieri sera la mini campagna abbonamenti per i gir ...