Juventus | Chiesa e Gatti hanno lavorato in gruppo | entrambi a disposizione contro la Lazio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Buone notizie per la, che ritrova sia Federicoche Federicoin vista della partita di Serie A 2023/2024la. Il difensore aveva rimediato una distorsionel’Empoli, mentre l’attaccante aveva lasciato il ritiro della Nazionale in seguito ad un piccolo affaticamento all’adduttore.si sono allenati regolarmente con ile saranno dunque adel tecnico Massimiliano Allegri per il match dell’Allianz Stadium. SportFace.

La Juventus recupera Federico Chiesa in vista della delicata sfida di sabato contro la Lazio. L'attaccante bianconero ha infatti svolto col resto del ...12:46 - ALLENAMENTO TERMINATO- La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro la Lazio. Per Massimiliano Allegri sono arrivate buone notizie visto ...