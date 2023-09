Juvecaserta in amichevole a Salerno in un match che vale già il campionato

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Caserta. Continua il duro lavoro di preparazione al prossimodella Ble Decò2021, che dopo l’esordio di Sant’Antimo ha voglia di riscattarsi, mettere nuova benzina nel motore e arrivare pronta all’appuntamento del 30 settembre quando si andrà in trasferta a Desio. Sabato 16 settembre, alle ore 18.00 sul parquet del Palasport Carmine Longo di Capriglia, i bianconeri saranno ospiti della Virtus Arechi, squadra che milita nel girone A della Serie B LNP, lo stesso dei bianconeri. Tra l’altro, la formazione blaugrana sarà anche l’avversaria della prima “casalinga” della Ble Decò in, per ildella seconda giornata che si disputerà nel weekend del 7-8 ottobre. Anche la Virtus Arechi, allenata da coach Sciutto, è uscita sconfitta dal primo ...