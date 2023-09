Juve | la corsa contro il tempo di Danilo per la Lazio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Max Allegri a lui non rinuncia mai. Maè in dubbio per il match con la. Questione di fuso orario, dia disposizione....

Il Chelsea si inserisce nellaal gioiello e lavora per la firma del calciatore: Juventus beffata dai Blues Il calciomercato continua ad essere molto presente, nonostante solo pochi giorni fa si sia conclusa la sessione ...Le big di Premier League si inseriscono per l'ex Serie A e tagliano fuori la Juventus dallaCon il calciomercato estivo appena concluso, i club stanno iniziando a lavorare sui rinnovi di contratto, per blindare i pezzi pregiati delle proprie rose.L'ex numero 1 del Grifone ha parlato dei rossoblù e dellascudetto. Queste le sue parole ... Occhio poi allache non ha venduto nessun big, anche se ha operato poco in entrata. Allegri può ...Il 'Corriere dello Sport' titola 'Siamo vivi': la vittoria con l'Ucraina rilancia la Nazionale nellaa Euro 2024. Intanto, l'ex Ct non ride, anzi: 'Mancini, un altro ko con l'Arabia'. ', ...

Vlahovic, Chiesa e non solo: Juve, da dove devono arrivare i gol per la corsa scudetto La Gazzetta dello Sport

Juve: Allegri, 'obiettivo Champions, siamo in otto in corsa' Agenzia ANSA

Il bianconero, inventato regista da Luciano Spalletti, ha ben figurato nella vittoria dell'Italia contro l'Ucraina. Una bella notizia per la Juve ...La Juventus è scesa in campo questa mattina per l'allenamento odierno. Una seduta con corsa e tiri in vista del ritorno in campo, fissato per sabato.A questo complicato esame di caratura internazionale si sono sottoposti gli Allievi della SCD Alma Juventus Fano, al via dell’edizione numero 55 della Coppa d’Oro Gran Premio d’Italia dei Direttori Sp ...