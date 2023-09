Juve | Chiesa e Gatti recuperati | ecco la probabile formazione per il match contro la Lazio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sabato alle 15.00 andrà in scena iltrantus elabianconera, conSabato alle 15.00 andrà in scena iltrantus e. Federicoe Federicodopo i recenti acciacchi: l’attaccante aveva rimediato un fastidio muscolare durante un allenamento con la Nazionale, il difensore, invece, era uscito non al meglio dal campo dopo la sfidal’Empoli.lantus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, ...

L'attaccante è sceso in campo per l'ultima sessione di allenamento di gruppo. La Juventus di Max Allegri è riuscita a recuperare Federicoappena in tempo per il match di sabato contro la Lazio. L'attaccante si è completamente ripreso dal fastidio muscolare rimediato all'inizio del ritiro con la Nazionale, e ha potuto prendere ...Andiamo a vedere la probabile formazione della. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Weah;, VlahovicVlahovic nella stagione 2023/2024: le statistiche ...Commenta per primo Buone notizie per la Juventus. Oggi si sono allenati in gruppo Federicoe Federico Gatti. Entrambi tornano a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato di Serie A, in programma sabato pomeriggio allo Stadium di ...Manuel Locatelli (LaPresse) - calciomercato.itLocatelli, unico a rappresentare lain questa pausa per le selezioni nazionali, dopo il forfait di. E dopo gli zero minuti in campo della ...

Chiesa, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno della Juventus CalcioMercato.it

La Juve attraverso il proprio sito ha pubblicato il comunicato ... Hanno lavorato con il gruppo anche Chiesa e Gatti. Questo il menu della seduta mattutina di oggi: esercitazioni tecnico-tattiche di ...Massimiliano Allegri sta recuperando 'i pezzi' in giro per il mondo: alcuni bianconeri infatti devono ancora rientrare alla base ...Chiesa e Vlahovic, fine. Per tre volte su tre in stagione, Massimiliano Allegri non ha avuto dubbi su chi schierare in attacco, con risposte positive da parte dei.