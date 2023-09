(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lantus si avvicina al ritorno in campionato dopo la pausa per le nazionali. Al ritorno in Serie A subito impegno ostico contro la Lazio di Maurizio Sarri: fischio d'inizio in programma per sabato ...

E dalla Continassa arrivanonotizie sugli infortunati Chiesa e Gatti ...Nei giorni turbolenti del caso Pogba, dal campo della Continassa arrivano duenotizie per Massimiliano Allegri e la Juventus . Federico Chiesa e Federico Gatti si sono allenati in gruppo e sono pienamente recuperati per il match con la Lazio in programma sabato 16 ...nuove dal campo d'allenamento dei bianconeri in vista del match contro la Lazio Cresce l'ottimismo in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di Federico Chiesa . L'attaccante bianconero,...Non solo brutte notizie da questa pausa per le nazionali, in casa. I rumors sulla cessione della società e il caos generato dalla vicenda Bonucci e dal caso ... Durante la sostanotizie da ...

Juve, buone notizie per Chiesa: le ultime Corriere dello Sport

Chiesa recupera dall'infortunio, ci sarà in Juve Lazio. A disposizione ... Sky Sport

"Nel 2021-2022 sono stato il miglior difensore del Torino e quando sono andato alla Juventus sono riuscito a emergere, anche se è stato un anno difficile. È stato un anno in cui ho imparato molto e ...Le prime tre giornate di questa stagione 2023-2024 hanno visto una Juventus in ripresa che ha totalizzato sette punti. Al rientro dalla sosta per le Nazionali ...Un'impresa definita 'non facile, ma non più impossibile'. È il piano di John Elkann che per ora sta bonificando il club, poi la fase due NEW YORK, NEW YORK - MAY 01: (L - R) John Elkann and ...