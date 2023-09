Juve | bilancio ancora in rosso | ma c’è un miglioramento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le ultime novità sui conti dellantus dopo i dati diffusi da Exor, holding della famiglia Agnelli. I dettagli Secondo i dati diffusi da Exor, la holding della famiglia Agnelli che è in possesso della maggioranza assoluta dellantus, durante i primi sei mesi del 2023 ha registrato una perdita di 81 milioni. Meno rispetto al 2022, quando nello stesso periodo aveva perso 132 milioni. A livello di Net asset Value lantus si sarebbe rivalutata, passando da 510 milioni alla fine del 2022 ai 553 milioni di giugno 2023 e vale 1,4% della holding. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS NEWS 24

Bilancio Juve, perdita intorno ai 115 milioni: la metà rispetto a un anno fa - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve: continuano le perdite in bilancio, ma c'è una sorpresa Corriere dello Sport

Pogba Juve, dopo la rivelazione del francese ecco come ha reagito la società bianconera. Il retroscena e le ultime novità Sky Sport riporta un nuovo retroscena sul caso Pogba. In casa Juve la società ...Juventus rosso bilancio 2023 – La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2022/23 con un rosso di 115 milioni. È quanto emerge dalla semestrale di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann ...Ora Allegri darà più spazio a Miretti e Fagioli, già alternative al francese l’anno scorso. In caso di squalifica il club bianconero potrebbe intervenire a gennaio ...