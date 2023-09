(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Curva Sud dellantus hache tornerà a cantare per la prossima sfida di Serie A contro laDi seguito il comunicato pubblicato dalla Curva Sud dellantus. COMUNICATO – «Ci siamo lasciati a-Milan. In quell’occasione abbiamo dimostrato quanto possiamo essere belli e determinanti. Con il Bologna la decisione di non esserci è servita ancora una volta per far comprendere quanto l’apporto di un tifo caldo, costante, poderoso e coinvolgente sia indispensabile per trasmettere coraggio e grinta. Con laci saremo tutti, ai nostri posti, e speriamo davvero che tutti i presenti, indipendentemente dal settore occupato, possano lasciare il telefonino in tasca e tornino sul serio a casa con le corde vocali esauste». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

... sconfitte all'esordio contro il Latina e nel 'monday night' della seconda giornata contro la... Il tecnico è già arrivato ad Avellino e in giornata verràCon un comunicato freddo, i bianconeri hannodi attendere novità e di riservarsi di "... con lache vorrebbe cautelarsi per evitare di versare anche lo stipendio a un giocatore che, ...Dopo averal canale Youtube della Juventus che avrebbe voluto ritirarsi dal calcio nel 2024, alla fine del suo contratto con la Vecchia Signora, i rapporti tra le parti si sarebbero ...In una decisione che ha sorpreso il mondo del calcio giovanile, il Giudice Sportivo ha ufficialmenteche la partita di calcio tra Empoli e Roma Primavera è stata assegnata a tavolino in ...

Juve, annunciato il ritorno degli ultras per la Lazio Calcio News 24

Juve Women, abbandonato Vinovo: ecco il nuovo stadio Tuttosport

Attualmente, come detto, la Juve non sembra avere la disponibilità economica per dare l’assalto a Morata, ma a gennaio molte cose potrebbero cambiare. I bianconeri, infatti, potrebbero riuscire a ...Pochi istanti fa la Juve ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato il nome dell'MVP del mese di agosto eletto dai tifosi. Si tratta di Federico.La Juventus Women di calcio giocherà le partite casalinghe allo stadio 'Pozzo-La Marmora' di Biella. L'annuncio arriva dal club ...