Jovanotti beve acqua con reishi in polvere | “È un fungo con proprietà miracolose” I commenti | “Anche ad Amsterdam li vendono così…”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Grazie Fra per i tuoi consigli micologici“. Così scrivesu un video postato su TikTok nel quale, appunto, ringrazia la moglie Francesca Valiani per i suoi consigli quanto a integratori, in questo caso a base di. “Nel viaggio di riabilitazione – spiega il cantautore toscano che è stato operato in seguito a una brutta caduta in bici che ha comportato la frattura di femore e clavicola – usoalcuni integratori. Questo per esempio è unche si chiamain italianodetto ganoderma. È unche si trovasugli alberi quando gli alberi sono a terra in decomposizione, spesso si crea questomolto bello… Ecco questoridotto in, un bel cucchiaio, ...

Il cantautore dice di aver bisogno di energie per affrontare la riabilitazione dopo l'incidente in bici. Tutto vero: col burro. Lo ha raccontato in un video pubblicato su TikTok, in cui raccontava la sua routine al risveglio. Tazzina di caffè con doppia noce di burro, appunto. Due pezzi di burro nella tazza col caffè. 'Dà tanta energia, oggi ne ho bisogno, c'è la fisioterapia'. Jovanotti ha pubblicato sui propri social quello che lui stesso definisce un 'tutorial': la sua colazione a base di caffè e burro (sciolto nel caffè).

Dopo l'incidente in bicicletta in Repubblica Dominicana, Jovanotti racconta come sta dopo l'intervento subito alla gamba. Ospite alla trasmissione di RaiRadio2 svela: «E ora mi hanno predetto altri 4-5 mesi di stampelle». Jovanotti inizia la fisioterapia.