Jesse Lingard | possibile ritorno dell’inglese nel West Ham

(Di mercoledì 13 settembre 2023)nelHam per il talentuoso trequartista inglese,. Il giocatore, rimasto svincolato dal Manchester United, è da alcuni giorni in prova proprio nel centro sportivo dei londinesi. In caso di esito positivo al termine di questo periodo di prova, è probabile che gli Hammers decidano di offrire un contratto pluriennale al 30enne inglese. Perdunque, èuna seconda avventura a Londra con la maglia delHam, dopo la fantastica prima esperienza in prestito nel 2021. Nello specifico, infatti, la prima avventura con la casacca degli Hammers ha letteralmente galvanizzato. L’inglese in 16 partite ha infatti, messo a referto la bellezza di 9 reti e svariati assist, che hanno ...

Calciomercato Juve,per sostituire subito Pogba: ma è meglio aspettare gennaioTra i centrocampisti offensivi prendibili senza aspettare gennaio, il meno peggio è probabilmente, ...La più votata è quella che vuole l'arrivo in bianconero dello svincolato: il 36% di voti è andato all'arrivo a zero del 30enne ex Manchester United che ha sbaragliato le altre opzioni. ...A centrocampo le stelle sono due:, 30 anni, fino allo scorso anno a Manchester e l'eterno Papu Gomez , 35 anni, campione del mondo con l'Argentina, che dopo una vita trascorsa in Italia ...Commenta per primo Sono diversi i club interessati a, svincolato dopo i mesi passati al Nottingham Forest. Come riporta Football Insider , potrebbe aprirsi un'opportunità nel campionato turco con Galatasaray e Fenerbahce interessati alle ...

C'è un nome che sta attirando l'attenzione di molte società, quello dello svincolato Jesse Lingard. Il calciatore inglese, che da ultimo ha indossato la maglia del Nottingham Forest, ha voglia di torn ...David Moyes, allenatore del West Ham, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Talk Sport parlando di Jesse Lingard, che si sta allenando con gli Hammers ma è attualmente senza contratto: "È con noi da tr ...Il caso doping che ha colpito Pogba potrebbe costare caro al calciatore, che rischierebbe 4 anni di squalifica ma anche alla Juventus, che perderebbe un elemento sul quale Massimiliano Allegri stava ...