Italia - Ucraina | le pagelle della vittoria degli Azzurri col brivido finale

MILANO - " Si può tentare di mettere poi... ", pausa. Luciano Spalletti si interrompe nel bel mezzo della sua conferenza stampa post partita di, nel cuore di San Siro. A fargli perdere la concentrazione lo squillo di uno smartphone di uno dei giornalisti presenti nella ...L'con la vittoria contro l'può essere più serena, parola di Spalletti ma ora davanti ci saranno quattro finali per scongiurare il pericolo spareggi L'con la vittoria contro l'...Gianluigi Donnarumm - 6,5: Si riscatta con un grande intervento in extremis, ma in generale la sua prestazione è condizionata dai movimenti di Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo - 5,5: Grave errore in ...Il conflitto tra Russia eha invece aumentato l'immigrazione e dato un contributo a mantenere il calo della popolazione residente ina - 0,3% nel 2022, rispetto all'anno precedente. È ...

Fabio Cannavaro compie 50 anni. Oggi l'ex pallone d'oro e campione del mondo nel 2006 è consapevole che sia un traguardo importante e questa sera celebrerà ...Il grande merito del nuovo c.t. azzurro è aver cambiato subito ciò che non funzionava. E gli azzurri ripartono con quattro certezze ...Prima però ci sono altre tre partite da disputare per la Nazionale di Spalletti e altre due per quella ucraina del ct Rebrov. Calendario simile: entrambe devono affrontare Malta e Macedonia del Nord.