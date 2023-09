Italia-Ucraina | Frattesi 8! Ottimi voti anche per i compagni dell’Inter ? CdS

(Di mercoledì 13 settembre 2023)era una partita che gli azzurri dovevano e potevano solamente vincere per restare a galla:ci ha così messo la firma. Iper la sua prestazione e per quella dei? È stato fondamentale, per gli azzurri di Luciano Spalletti, vincere la partita di ieri sera per restare a galla nella qualificazione agli Europei del 2024.ha fatto registrare un’ottima prestazione di Davidema non solo, perché i suoihanno riportato tutti buoni. Il Corriere dello Sport, infatti, assegna 8 al centrocampista nerazzurro che ha segnato due gol. Ad Alessandro Bastoni e Federico Dimarco vengono ...

... l'migliore. Quella del primo tempo . Che a tratti sembra il Napoli di Spalletti, per come palleggia finalmente veloce, passa tra le linee, si sovrappone e buca la retroguardia. ...Avete presente l'della prima mezz'ora Proprio quella, capace di mandare in confusione l'con la corsa, i movimenti senza palla, i cambi di gioco, l'aggressività. L'abc. L'del ...MILANO - L's'è desta. La doppietta di Frattesi per l' aggancio al secondo posto con una partita in meno rispetto all'e alla Macedonia , allontanando l'incubo di un altro playoff e riscoprendo il ...Il 'Corriere dello Sport' titola 'Siamo vivi': la vittoria con l'rilancia la Nazionale ... Su 'Tuttosport', la Nazionale viene celebrata con 'Frattesi d'': doppietta del centrocampista ...

L'Italia batte l'Ucraina con super Frattesi: prima gioia azzurra per Spalletti La Gazzetta dello Sport

L'Italia reagisce: super Frattesi e Spalletti sorride. Ucraina battuta Tuttosport

Riscatto dopo il pari di Skopje: al Meazza una buona gara degli azzurri e la conferma di un talento: doppietta dell’interista e squadra in netta crescita ...Ventiquattro persone sono rimaste ferite durante l'attacco missilistico ucraino su Sebastopoli, in Crimea, secondo la Tass. Quattro di questi, scrive l'agenzia citando il ...Durante Italia - Ucraina, sono stati costanti i fischi all'indirizzo di Donnarumma da parte di alcuni tifosi presenti allo stadio. Il suo passaggio al PSG non è stato mai accettato dai tifosi del ...