Italia-Ucraina | Capello | “Ottima prova | adesso si può solo crescere”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ai microfoni dell’AdnKronos, Fabioha commentato la vittoria dell’ai danni dell’nella sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei: “da parte di tutti, mi è piaciuta tanto la squadra. Mi sento di dire che siamo sulla strada giusta, ma volendo trovare un neo dovevamo segnare di più visto quanto abbiamo creato“. Non potevano poi mancare parole al miele per il ct Spalletti per il goleador Frattesi: “Il mister non ha sbagliato nulla e ha letto bene la partita. Sono felice anche per Frattesi. Tempo fa gli avevo consegnato il premio Bulgarelli come miglior giovane e oggi è diventato un centrocampista di alto livello“. Infine, in ottica qualificazione: “D’ora in avanti i ragazzi potrannoperché sanno di essere una ...

L'Italia ha vinto 2-1 contro l'Ucraina. Nicolò Zaniolo, uno dei migliori in campo, ha dichiarato che era importante conquistare i tre punti. Davide Frattesi ha commentato duramente la contestazione ...Roma, 13 set. – (Adnkronos) – Vittoria dove essere e vittoria è stata per l'Italia, capace di regolare a San Siro l'Ucraina per 2-1. Tre punti che permettono a Donnarumma e compagni di agganciare la n ...