Italia-Ucraina 2-1 | primo successo di Spalletti

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – L’batte l’per 2-1 a Milano nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 e il ct Lucianocentra la prima vittoria alla guida della nazionalena. Gli azzurri giocano una buona partita e si impongono grazie alla doppietta di Frattesi, agli ospiti non basta la rete di Yarmolenko. Gli azzurri dopo 4 gare salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l’e la Macedonia, che supera Malta, ma con una partita in meno per l’. Prima l’Inghilterra a 13 punti in cinque gare.per la seconda gara sulla panchina azzurra visti i ko di Mancini, Politano e Tonali, cambia cinque elementi rispetto alla gara con la Macedonia e inserisce Scalvini titolare in difesa con Bastoni, mentre nel tridente ...