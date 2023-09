Italia U21 | Nunziata | «Una vittoria a cui dobbiamo dare continuità»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Le parole di Carminedopo ladell’U21: «che dà morale, bravi a interpretare la partita» L’U21 di Carminesi riprende dal pareggio con la Lettonia andando a vincere in Turchia per 2-0. Di seguito le parole del commissario tecnico. «Era fondamentale fare risultato dopo il passo falso in Lettonia. La cosa che mi è piaciuta è la voglia di questi ragazzi di vincere la partita. Unache da’ morale, a cui dovremo: abbiamo affrontato una squadra forte, ma noi siamo stati bravi a interpretare la partita. I gol di Miretti e Nasti? Fabio non lo scopro certo io, Marco invece ha una grande capacità di attaccare la profondità»

Ct Nunziata 6.5 Non può cambiare una squadra in tre giorni, ma la suainizia a vedersi e i big girano. K. Yildiz 5.5 Sembra voglia spaccare il mondo, ma è domato dalla difesa azzurra. ...Tutte le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Turchia -, match valevole per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei2025 . Archiviato il deludente pareggio a reti bianche in Lettonia, gli azzurrini di Carmine Nunziata sono ...L'Under 21 batte i pari età della Turchia 2 - 0 (1 - 0) nel secondo match delle qualificazioni agli Europei di categoria giocato questa sera a Kocaeli. A segno per gli azzurrini Miretti al 48' ...La partita Turchiadi Martedì 12 settembre 2023 in diretta: gli Azzurrini vincono a Kocaeli grazie a una rete per tempo al 48 e 34 KOCAELI - Martedì 12 settembre, allo Stadio 'Kocaeli' di 'Kocaeli' l'...

Qualificazioni Europei U21 Turchia-Italia 0-2: Miretti e la perla di Nasti regalano la prima vittoria Virgilio Sport

Turchia U21-Italia U21 0-2, le pagelle: Miretti la sblocca, K. Yldiz non basta a Surme TUTTO mercato WEB

Marcatura con gli azzurrini di Nunziata, ora al centrocampista viene chiesto di andare in rete con la maglia bianconera ...Marcatura con gli azzurrini di Nunziata, ora al centrocampista viene chiesto di andare in rete con la maglia bianconera ..."Fabio Miretti è stato protagonista, segnando una rete, nella vittoria dell'Italia U21 contro la Turchia, gara valida per le qualificazioni ad #U21EURO..