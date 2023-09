Italia | Spalletti show in conferenza | il siparietto con un telefono fa impazzire tutti

MILANO - " Si può tentare di mettere poi... ", pausa. Lucianosi interrompe nel bel mezzo della sua conferenza stampa post partita di- Ucraina , nel cuore di San Siro. A fargli perdere la concentrazione lo squillo di uno smartphone di uno dei ...L'con la vittoria contro l'Ucraina può essere più serena, parola dima ora davanti ci saranno quattro finali per scongiurare il pericolo spareggi L'con la vittoria contro l'...Luciano- 6,5: Scelta vincente con Raspadori falso nueve, ma la ripresa è più complicata.D'altro canto la Nazionale riveduta e corretta dasecondo razionali scelte è capace di ... Al suo fianco poi Zaniolo, finalmente incisivo, può contribuire a rendere la partenza dell'uno ...

Cannavaro: "I miei 50 anni indimenticabili. Con un solo rimpianto" La Gazzetta dello Sport

Compleanno tondo per il Pallone d'Oro azzurro: "Nell'Italia si vede la mano di Spalletti, in difesa miglioreremo. E su Gigio non ammetto discussioni" ...Il grande merito del nuovo c.t. azzurro è aver cambiato subito ciò che non funzionava. E gli azzurri ripartono con quattro certezze ...Prima però ci sono altre tre partite da disputare per la Nazionale di Spalletti e altre due per quella ucraina del ct Rebrov. Calendario simile: entrambe devono affrontare Malta e Macedonia del Nord.