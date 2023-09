Italia | Raspadori batte Frattesi | è lui il bomber degli ultimi 18 mesi

(Di mercoledì 13 settembre 2023)nella classifica dei topdell’. Da compagni al Sassuolo a protagonisti in Nazionale. In un periodo di alti e bassi per la Nazionalena, due nomi emergono come i top18: Giacomoe Davide. Entrambi ex compagni di squadra al Sassuolo, ora militano in due dei club più prestigiosi d’, Napoli e Inter., ilNumero Uno Giacomo, attaccante del Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è attualmente in cima alla lista dei marcatorini con quattro gol all’attivo. La sua ultima ...

...partita La chiave del successo diin questa partita risiede nella mossa tattica audace del commissario tecnico dell', Luciano Spalletti . Spalletti ha deciso di schierare...Non mancano anche i commenti contro il nuovo tecnico dei campioni d': 'è un talento, punto. Se giocasse con continuità nella posizione di campo a lui più consona dimostrerebbe le sue ...L'attaccante dell'Giacomoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sull'Ucraina: "Abbiamo avuto sia nel primo tempo che nel secondo diverse situazioni per chiuderla. Non ci siamo riusciti ...(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP) Giacomoha giocato dal primo minuto come centravanti nel match tra- Ucraina, vinto dagli Azzurri 2 - 1 . Per la Gazzetta dello Sport , la sua partita ...

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Raspadori centravanti nel tridente CalcioNapoli24

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Spalletti sceglie Raspadori al posto di Immobile la Repubblica

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha usato parole polemiche su Twitter dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ucraina.Luciano Spalletti in conferenza stampa spiazza un giornalista che gli chiede il motivo dell’assenza di Ciro Immobile contro l’Ucraina ...Raspadori e Zaniolo, e conquista i primi tre punti della sua era, grazie a un Frattesi in serata di grazia. Ora può sperare nella qualificazione diretta ai prossimi europei: raggiunti in classifica ...