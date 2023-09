Italia Independent | Lapo vende il marchio per 1 milione di euro

(Di mercoledì 13 settembre 2023)laGroup. Il rampollo degli Elkann, nella serata di ieri, martedì 12 settembre, ha concluso le trattative con M Group Srl per la cessione deldiper il corrispettivo di undi. M Group, come scrive Milano Finanza, è a capo del Gruppo Modo di Alessandro Lanaro, player indipendente dell’occhialeria con sedi a New York, Milano e Stoccolma. Fondato nel 1990, produce aModo ed Eco Segui su affarni.it

in coda al listino milanese: il titolo perde l'11,11% a 0,52 euro mentre il mercato si interroga sul futuro della societa' di Lapo Elkann. Il gruppo ha comunicato ieri a Borsa ...Group sospesa per eccesso di ribasso . La società ha comunicato di aver stipulato con M Group il contratto avente ad oggetto la cessione del marchio "" (di ...Lapo Elkann cedeal gruppo Modo Nella tarda serata di ieri la società di occhialeriagroup fondata da Lapo Elkann ha reso noto di aver stipulato con M group srl , che controlla ...A luglio molti di loro hanno firmato una lettera simile pubblicata sulCatholic News, ... Nell'ultimo decennio invari media e think thank di sinistra sotto influenza PD e associati ...

Il marchio Italia independent di Lapo Elkann venduto per 1 milione di euro al Gruppo Modo Milano Finanza

Modo Group acquisisce il marchio Italia Independent di Lapo Elkann Pambianconews

Italia Independent group cambia proprietà. Nella tarda serata di ieri la società di occhialeria fondata a Torino da Lapo Elkann ha annunciato di aver stipulato con M group srl, che controlla il Gruppo ...Con l’ingresso nella nuova compagine il marchio potrà contare su «un’organizzazione aziendale solida e una presenza più incisiva sui mercati internazionali». Primo drop, dalla SS24.Nella tarda serata di ieri la società di occhialeria fondata a Torino da Lapo Elkann ha annunciato di aver stipulato con M group srl, che controlla il Gruppo Modo.