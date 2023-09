Italia-Francia | orario Semifinale Europei volley 2023 | programma | tv | streaming | quando si gioca

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo una intensissima battaglia di cinque set, l’ha piegato la coriacea Olanda, qualificandosi per ladeglidi. Giovedì 14 settembre, alle ore 21.15, gli azzurri affronteranno i rivali storici dellain un match che promette scintille. Sono diversi i confronti recenti tra azzurri e transalpini. Nel 2022 furono gli uomini allenati da Giani a dare un dispiacere alla selezione tricolore a Casalecchio di Reno con un secco 3-0 nelladi Nations League; l’però si prese una rivincita dolcissima nel quarto di finale dei Mondiali, dove trionfò per 3-2: fu quella la partita che fece capire alla compagine di De Giorgi di poter arrivare in cima al mondo. A Roma lavedrà ...

Giovedì a Roma la semifinale contro la Francia. L'Italia del volley maschile supera 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) l'Olanda e si qualifica per la semifinale degli Europei che si giocherà a Roma contro la Francia. L'Italia arrivava da cinque sfide vinte su cinque, avendo perso solo due set contro la Germania. Gli Azzurri sono campioni del mondo. Al PalaFlorio di Bari, gli azzurri battono l'Olanda in cinque set con i parziali di 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12 e raggiungono così la Francia che ha vinto il proprio quarto di finale. Ad attendere ora gli azzurri a Roma per contendersi la finale ci sarà la Francia.

L'Italia, per la sedicesima volta nella storia tra le prime quattro d'Europa, si sposterà a Roma nella mattinata di domani con un volo dedicato, in vista della semifinale con la Francia in programma. Sarà Italia-Francia in semifinale all'Eurovolley maschile. Gli azzurri riescono ad avere la meglio contro l'Olanda al termine di una partita combattuta. L'Italia maschile di volley conquista la semifinale di EuroVolley.