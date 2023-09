Italia | fischi a Donnarumma | il pensiero di Spalletti sorprende tutti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Stonano ial numero 1 degli azzurri, la vittoria non basta, situazione difficilissima l’può esultare per la vittoria di ieri contro un avversario difficile come l‘Ucraina, basterebbe pensare che gli avversari di ieri non avevano mai perso in questo girone per capire la grande impresa compiuta dalla nazionale appena presa in carico da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Franco Ordine si sofferma su Twitter suidei tifosi milanisti a San Siro nei confronti di Donnarumma, che tanto hanno fatto discutere e che Frattesi e Spalletti in sede di commento dopo- Ucraina hanno stigmatizzato. Netta e ...comunque non lo intaccano '., è Inter - Nazionale: doppio Frattesi abbatte l'Ucraina, Spalletti riparte verso l'Europeo'E diventato ciò che tutti i calciatori temono, vive sempre sull'orlo della catastrofe' Mg Wolverhampton (Inghilterra) 11/06/2022 - Uefa Nations League / Inghilterra -/ foto Matteo Gribaudi/...Ora l'ha raggiunto l'Ucraina a 7 punti ma con una partita in meno. Decideranno le ultime 4 ... Zaniolo, Raspadori, Donnarumma ( quest'ultimo sotto iingenerosi del Meazza). In difesa, ...

Italia-Ucraina, Frattesi: 'I fischi a Donnarumma sono indegni' Sky Sport

San Siro fischia Donnarumma, l'agente lo difende: "Su di lui solo ca...te" - Sportmediaset Sport Mediaset

'Stasera bisogna essere contenti. La squadra ha mostrato un buon calcio e ha tenuto bene il campo. Loro hanno avuto due occasioni nel primo tempo, con due ripartenze nella ripresa. La squadra mi è pia ...La vittoria dell'Italia di ieri sera ha rasserenato un po' gli animi in vista del prosieguo delle qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. La doppietta di Davide Frattesi ha permesso agli azzurri ...Il portiere della Nazionale continua a essere contestato dal pubblico milanese (e milanista) per il modo in cui si trasferì al PSG ...