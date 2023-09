Italia dei divari | alle donne pensioni più povere | gli operai vivono meno dei dirigenti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Alla fine della carriera lavorativa, ledellesono piùdi quelle degli uomini. E non di poco: il 36%. A certificare il gap è l'Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) che oggi, 13 settembre, ha pubblicato il suo rapporto annuale. Il report porta alla luce non solo le...

... nuova presidente della onlus organizzatrice " scegliere dove trascorrere un fine settimana indurante le Giornate NazionaliCastelli. Quest'anno abbiamo deciso, raddoppiando gli sforzi, ......più omologati e che competono per la nostra attenzione senza riuscire nella maggior partecasi ... Public Affairs Director di Wind Tre, Leonardo Murizzi, Digital Lead di Johnson & Johnson, ......i dati ufficiali delle aziende agricoletrienni 2014 - 2016 e 2018 - 2020 Le aziende che aderiscono ai contratti di filiera sul tabacco , come quello tra Coldiretti e Philip Morris, ...... Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food, Craft & Co, Recreate, Gipsy ... Al termine12 giorni di Mostra, sono state circa 7000 le presenze totali. Coming Soon prosegue ...

Germania e Italia hanno smesso di cooperare sull'accoglienza dei ... Il Post

Migranti, da Berlino stop ad accoglienza dei richiedenti asilo dall'Italia la Repubblica

(Labitalia) - Al 31 dicembre 2022 i pensionati in Italia sono circa 16,1 milioni ... E' quanto emerge dal XXII rapporto Inps, relativo all'anno 2022, presentato oggi alla Camera dei Deputati. Il monte ...Le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini esordiranno in casa ospitando la Emanuel – Raggini Rimini, replicando così (ma a campi invertiti) il debutto della passata stagione (ritorno il 10 febbra ...Con riferimento agli importi medi, le pensioni anticipate/anzianità in Italia sono quelle più elevate ... presentato oggi alla Camera dei Deputati. Per quanto riguarda la diffusione per genere delle ...