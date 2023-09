Italia-Canada oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Leggi su sportface

L'Italia di Filippo Volandri affronterà il Canada all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) in occasione della prima giornata della fase a gironi della Davis Cup. Esordio sulla carta alla portata per gli azzurri, che nonostante le pesanti assenze di Sinner e Berrettini potranno contare su tanti giocatori affidabili e pronti a dare tutto per questi colori. I singolaristi saranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, con Matteo Arnaldi riserva di lusso, mentre per il doppio scalpitano Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Il Canada risponde con l'acciaccato Shapovalov, l'esperto Pospisil, il giovane Diallo e i jolly Galarneau e Stevenson. Italia favorita secondo le quote e determinata a partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.