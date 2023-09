Italia-Canada oggi in tv | Coppa Davis 2023 | ordine di gioco | programma | streaming | singolari e doppio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’, in, ricomincia da dove aveva finito. Dove a Madrid c’era stata la semifinale, a Bologna c’è la prima del girone che porta verso le Finals di quella che molti sperano essere l’ultima edizione con il format ereditato dai disastri provocati dalla triade ITF versione Haggerty-Gerard Piqué-Kosmos. Entrambe le formazioni hanno un certo numero di defezioni: in particolare, gli azzurri schiereranno due tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, con quest’ultimo all’esordio in, e poi c’è l’opzione delformato da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. I canadesi, invece, hanno Denis Shapovalov ancora a mezzo servizio, e si presume che il posto di secondosta sia un ballottaggio tra Gabriel Diallo, emergente, e Vasek ...

Mercoledì c'è il debutto dell'contro i campioni in carica del. A Spalato l'Olanda di Paul Haarhuis ha superato in rimonta per 2 - 1 la Finlandia di Jarkko Nieminen. Gli scandinavi hanno ...Domani tocca agli azzurri di Volandri contro il: nel frattempo, ecco i risultati di oggi, martedì 12 settembre. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIO...

Tutto pronto per il girone preliminare di Coppa Davis a Bologna: impegnata anche la Nazionale italiana che arriva da una vigilia ricca di polemiche con i casi legati a Jannik Sinner e Fabio Fognini, o ...Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel rivela la telefonata con l'ex numero uno azzurro: "Mi ha riempito di gioia" ...