Italia-Canada oggi in tv | Coppa Davis 2023 | ordine di gioco | programma 13 9 | streaming | singolari e doppio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L'Italia, in Coppa Davis, ricomincia da dove aveva finito. Dove a Madrid c'era stata la semifinale, a Bologna c'è la prima del girone che porta verso le Finals di quella che molti sperano essere l'ultima edizione con il format ereditato dai disastri provocati dalla triade ITF versione Haggerty-Gerard Piqué-Kosmos. Entrambe le formazioni hanno un certo numero di defezioni: in particolare, gli azzurri schiereranno due tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, con quest'ultimo all'esordio in Coppa Davis.

La giornata di domani, mercoledì 13 settembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Si apre la Coppa Davis dell'Italia, che domani non prima delle 15 sfiderà il Canada, orfano di Aliassime, di Denis Shapovalov, che dovrebbe schierare nei due singolari Musetti e Sonego con Arnaldi prima riserva.

Coppa Davis: l'Italia sfida Cile, Canada e Svezia Agenzia ANSA

Italia, già un esame da campioni. E' Musetti la stella anti Canada Quotidiano Sportivo

Gli azzurri di capitan Volandri pronti all'esordio a Bologna. BOLOGNA - Il comandante Musetti deve entrare nel ruolo, ma è già la seconda volta che gli capita di indossare la maglietta da numero uno. Non dipende da lui, non ancora. Forse un giorno. Nemmeno troppo lontano.