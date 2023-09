Italia-Canada | Coppa Davis | orario e diretta TV

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tante discussioni sugli assenti, le rinunce e tutto il resto, ma ora bisogna mettere da parte le parole e passare al campo. Quest’oggi comincia l’avventura dell’nella2023 e a Bologna trova il, privo di Auger Aliassime, ma capace di recuperare Shapovalov. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove sarà possibile vedere inil matchdi. Si inizierà di sicuro con il botto visto che la squadra canadese è attualmente quella campione in carica, anche se priva del suo più importante esponente. D’altro canto anche gli Azzurri hanno dovuto fare a meno di diverse pedine importanti per problemi fisici e non, ma hanno l’obbligo di mettere tutto da parte e giocarsi le proprie ...

... in programma nel 2026 in, USA e Messico . Seconda giornata di qualificazioni, con cinque ... Grande prestazione dell'attaccante della Fiorentina , che sta facendo benissimo in Europa e in...Alle 6 locali (mezzanotte in) erano stati rilevati 27 aerei e le navi da guerra cinesi, ... la Marina americana ha operato manovre nel mar Cinese orientale con alleati tra cui Giappone e, ...SEGUI IL LIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO CALENDARIOscenderanno in campo oggi (mercoledì 13 settembre) con inizio fissato non prima delle ore ...... Olanda,, Repubblica Ceca, Messico, Ucraina. Pool B (in Giappone): Giappone, Brasile, Turchia, Belgio, Bulgaria, Porto Rico, Argentina, Perù. Pool C (in Polonia): Polonia,, Usa, ...

Italia-Canada, dove vedere la partita di Coppa Davis in tv e streaming Sky Sport

Italia, già un esame da campioni. E' Musetti la stella anti Canada Quotidiano Sportivo

(LaPresse) Gli Stati Uniti si preparano all'arrivo dell'uragano Lee che ha colpito Portorico nelle scorse ore. Secondo i meteorologi, ...Gli azzurri di capitan Volandri pronti all'esordio a Bologna. Ecco l'orario delle sfide e come seguirle in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI COPPA DAVIS ITALIA-CANADA Buon pomeriggio e benvenuti alla Diretta Live dell'incontro di Coppa Davis tra Italia e Canad ...