Istat | nel secondo trimestre più occupati | meno inattivi ma calano le ore lavorate

E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei datirelativi al mercato del lavorosecondo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'agricoltura è ...Ciononostante, il livello di occupazione femminile in Italia è inferiore a quello di tutti gli altri paesi dell'Ue, indica l', aggiungendo che2022 il tasso di occupazione è di 13,8 punti ...... passando dai 40mila hl prodotti nella scorsa annualità ai 42mila stimati2023". Un dato ... Si parla, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati, di un balzo del +18,5% in valore delle ...Tornando al rapporto sul mercato del lavorosecondo trimestre, l'segnala l'incremento anche in termini tendenziali dell'occupazione con un numero di occupati cresciuto di 395mila unita' su ...

Istat, nel secondo trimestre +395mila occupati sull'anno - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Istat: nel secondo trimestre la disoccupazione cala al 7,6% TGCOM

Anche nel secondo trimestre, dal mercato del lavoro arrivano segnali positivi. La crescita è di quasi 130 mila occupati e 395.000 su base annua: +1,7% rispetto al secondo trimestre dell'anno scorso a ...Roma, 13 set - L’occupazione, nel secondo trimestre 2023, cresce anche in termini tendenziali (+395 mila, +1,7% in un anno), coinvolgendo i dipendenti a tempo indeterminato (+3,0%) e gli indipendenti ...Abbiamo verificato 27 dichiarazioni fatte dalla presidente del Consiglio al giornalista Sallusti. In alcuni casi ...