Istat | l’occupazione cresce ancora FdI | “Il massimo storico dall’insediamento del governo Meloni”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Buone notizie perin Italia, pur in un momento di crisi economica globale. Nel secondo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati: (+395 mila, +1,7% rispetto al secondo trimestre 2022), la cui stima si attesta a 23 milioni 647 mila unità. In aumento anche il tasso di occupazione che, per le persone tra i 15 e i 64 anni, raggiunge il 61,6% (+1,2 punti). Lo ha reso noto l‘spiegando che la crescita coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+130 mila, +0,8%) e gli indipendenti (+23 mila, +0,5%). Mentre si registra un calo dei dipendenti a termine (-25 mila, -0,8% in tre mesi). Il tasso di occupazione sale al 61,3% (+0,3 punti in tre mesi). Il datova incrociato anche con il XXII Rapporto Inps presentato alla Camera. Che attesta chenel nostro Paese è ...