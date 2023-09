iPhone 15 Pro e Pro Max | tante novità e prezzi più bassi

Apple ha ufficialmente annunciato i nuovi15 e15, e con loro arriva il primo cambiamento alla porta di ricarica dal 2012, quando è stato introdotto l'5, con l'arrivo della USB - C. Per agevolare la transizione da Lightning a ...Su Phone 1415 e15, aprendo Impostazioni, toccando Fotocamera e scegliendo formati, è possibile attivare Apple ProRAW per visualizzare le opzioni relative alla risoluzione o ...E probabilmente anche con un13. Ma non è questa la cosa peggiore: per essere un prodotto che scala da anno ad anno in modo sostanzialmente simile dall'12 del 2020, i cicli di ...15 e15sono arrivati e, proprio come previsto dalle voci, entrambi sono dotati di una porta USB - C invece che Lightning. Questo significa che gli utenti possono finalmente utilizzare lo stesso ...

Apple ha spiegato che il nuovo chip A17 Pro porta il ray tracing basato sull'hardware su iPhone 15 Pro, migliorando il gaming mobile ...Il nuovo formato HEIF Max per le foto scattate con iPhone 15 arriverà anche su alcuni modelli precedenti di smartphone di Apple ...Death Stranding: Director's Cut sarà uno dei primi giochi tripla A in arrivo su iPhone 15 Pro, grazie a una nuova versione mobile che sfrutterà il chip A17 Pro.