iPhone 15 Pro | Assassin’s Creed Mirage | Death Stranding e Resident Evil 4 Remake giocabili

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nel recente Keynote di Apple, l’azienda di Cupertino ha sorpreso il mondo con una serie di annunci rivoluzionari, ma uno dei più entusiasmanti riguarda l’15 Pro e le sue incredibili capacità nel mondo del gaming. Dotato di un hardware all’avanguardia e funzionalità innovative, il modello Pro sta per ridefinire l’esperienza di gioco su dispositivi mobili.15 Pro permetterà di giocare con i Tripla A Una delle rivelazioni più stupefacenti è stata l’annuncio che il tanto atteso, inizialmente concepito per PC, PlayStation e Xbox, sarà disponibile anche su15 Pro nel corso dell’anno prossimo. Ciò che rende questa notizia ancora più strabiliante è che il gioco girerà in modo nativo su iOS, segnando un passo epocale per il mondo del gaming ...

Tra le novità degli15 e15ci sono nuove colorazioni e, per i modelli, un nuovo materiale in titanio che rende l'effetto dal vivo ancora più bello rispetto a quanto si possa vedere in foto o in video. In ...Dopo la conclusione dell'evento di lancio dei nuovi15 e Apple Watch , Apple sta rilasciando un aggiornamento firmware per gli AirPods, AirPods2, AirPods 2, AirPods 3 e AirPods Max. Il nuovo firmware è 6A301 per gli AirPods2 e ...Tra le novità di1515Max c'è il supporto alla tecnologia Thread , il protocollo di comunicazione usato da Matter per la casa connessa. Il supporto alla tecnologia di connessione in rete Thread è ...Tra le novità c'è l'espansione di Dynamic Island, la funzione animata nella parte superiore dello schermo che fornisce informazioni contestuali e che ha debuttato lo scorso anno su14e ...

iPhone 15 Pro ufficiale con scocca in titanio e processore super. Sorpresa prezzo: costa meno DDay.it

Apple, arrivano gli iPhone 15 Pro e Pro Max: scocca in titanio, USB-C e prezzi più bassi HDblog

Che cosa è cambiato sui nuovi iPhone 15, in particolare sui Pro: scocca in titanio, nuovo Action Button (un pulsante configurabile a piacere con varie funzioni che sostituisce il tasto “muto”), nuove ...Ecco le prime immagini reali che mostrano le nuove colorazioni degli iPhone 15 e degli iPhone 15 Pro. Quale sceglieraiTutto previsto e tutto già scritto per gli smartphone Apple più anticipati di sempre dalle indiscrezioni. Anche se poi non è che ci fosse tanto da anticipare ...