iPhone 15 e Apple Watch | prezzo e data d’uscita in Italia di tutte le novità

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) –ha rivelato oggi la nuova generazione di, i nuoviSeries 9 e Ultra 2, e nuovi accessori in FineWoven, una nuovo materiale più sostenibile. Ecco quali saranno i prezzi e le date di apertura dei preordini inSeries 9 in alluminio parte da 459 euro per la versione GPS da 41 millimetri, che diventano 489 per quella da 45 millimetri. Le versioni GPS + Cellular costano 579 per il 41 millimetri e 609 per il 45. La versione in acciaio inossidabile, disponibile solo con combo GPS + Cellular, costa 809 euro per la versione 41 e 859 euro per la 45. A seconda del cinturino che si abbina ilpuò variare. I nuovi cinturini magnetici in FineWoven costano 99 euro. Nel caso di...